E' morto Massimo Quercioli Con l' Arezzo conquistò la serie B nel 1982
E' morto Massimo Quercioli. Originario di San Giustino Valdarno, ha giocato per sei stagioni nell'Arezzo e tra il 1976 e il 1982 ha collezionato 106 presenze in campionato. Difensore forte in marcatura ma elegante nello stile di gioco, ha fatto parte di una delle squadre più amate della storia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
