È morto Ed Williams recitò in Una pallottola spuntata

È morto Ed Williams, veterano attore di Hollywood noto soprattutto per il suo ruolo nella saga cult di Una pallottola spuntata e nella serie precedente Quelli della pallottola spuntata. Accanto al mito della comicità Leslie Nielsen fu infatti Ted Olson, esperto della scientifica che aiuta il detective nelle sue strampalate e divertenti indagini per il Dipartimento di polizia di Los Angeles. La scomparsa, come ha spiegato la nipote Stephanie all’ Hollywood Reporter, risale allo scorso 2 ottobre. Il prossimo 26 novembre avrebbe compiuto 99 anni. Non solo Una pallottola spuntata, la carriera di Ed Williams. 🔗 Leggi su Lettera43.it

