È morto Ace Frehley lo storico chitarrista dei Kiss
È stato uno dei membri fondatori dei Kiss, Ace Frehley, 74 anni, deceduto per un’emorragia cerebrale dopo una rovinosa caduta in studio di registrazione The Spaceman, il soprannome legato al suo costume di scena, è stato uno dei chitarristi più influenti degli ultimi decenni. Insieme ai Kiss è stato introdotto nella Rock and Roll Hall Of Fame nel 2014. Ai suoi riff e ai suoi assoli presenti nei dischi storici dei Kiss si sono ispirati decine di chitarristi hard rock ed heavy metal. Il suo stile chitarristico rimarrà per sempre uno dei marchi di fabbrica del Kiss sound degli inizi. Negli ultimi tempi aveva dichiarato ironicamente ” Se avessi saputo che sarei diventato una fonte di ispirazione per tanti musicisti avrei studiato la chitarra con molto più impegno”. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
È morto Ace Frehley, fondatore e chitarrista dei Kiss. Aveva 74 anni. Il suo nome della Rock and Roll Hall of Fame - X Vai su X
E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
È morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva per un’emorragia cerebrale in seguito a ... Lo riporta fanpage.it
Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss - Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. Lo riporta altarimini.it
È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Lo riporta ilpost.it