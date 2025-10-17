È stato uno dei membri fondatori dei Kiss, Ace Frehley, 74 anni, deceduto per un’emorragia cerebrale dopo una rovinosa caduta in studio di registrazione The Spaceman, il soprannome legato al suo costume di scena, è stato uno dei chitarristi più influenti degli ultimi decenni. Insieme ai Kiss è stato introdotto nella Rock and Roll Hall Of Fame nel 2014. Ai suoi riff e ai suoi assoli presenti nei dischi storici dei Kiss si sono ispirati decine di chitarristi hard rock ed heavy metal. Il suo stile chitarristico rimarrà per sempre uno dei marchi di fabbrica del Kiss sound degli inizi. Negli ultimi tempi aveva dichiarato ironicamente ” Se avessi saputo che sarei diventato una fonte di ispirazione per tanti musicisti avrei studiato la chitarra con molto più impegno”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - È morto Ace Frehley, lo storico chitarrista dei Kiss