È morto Ace Frehley lo ‘Spaceman’ dei Kiss

Morristown, 17 ottobre 2025 – Paul Daniel Frehley, meglio noto come Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss è scomparso a 74 anni a Morristown, nel New Jersey, in seguito a un'emorragia cerebrale causata da una caduta nel suo studio. I familiari hanno dichiarato che Frehley è “morto serenamente, circondato dai suoi cari”, aggiungendo che la famiglia è “completamente devastata e con il cuore spezzato”. Quella che inizialmente era stata considerata come una ‘caduta minore’ si è rivelata all’origine dell’emorragia cerebrale che ha poi portato l’artista alla morte. Ma chi era davvero lo spaceman della rockband? Scopriamolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - È morto Ace Frehley, lo ‘Spaceman’ dei Kiss

Leggi anche questi approfondimenti

Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore del leggendario gruppo rock dei Kiss è morto all’età di 74 anni. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportano alcuni media americani, era stato ricoverato dopo un’emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno è #morto #AceFrehley storico chitarrista e fondatore dei #Kiss - X Vai su X

E’ morto a 74 anni Ace Frehley, lo storico chitarrista dei Kiss - Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, è morto all'età di 74 anni. Lo riporta italpress.com

Addio a Ace Frehley, il chitarrista e fondatore dei Kiss è morto a 74 anni - Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto a 74 anni all'ospedale di Morristown, due settimane dopo esser caduto in casa. msn.com scrive

Come è morto Ace Frehley? Biografia e vita privata del chitarrista e cofondatore dei Kiss - Ace Frehley, leggendario chitarrista e cofondatore dei Kiss, è morto il 16 ottobre 2025 all’età di 74 anni, lasciando un’eredità indelebile nel mondo del rock. Scrive tag24.it