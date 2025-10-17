È morto Ace Frehley il fondatore del gruppo rock dei Kiss aveva 74 anni

Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore del leggendario gruppo rock dei Kiss è morto a 74 anni. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportano media americani, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un’emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio Ace Frehley, il fondatore dei Kiss. La formazione originale dei Kiss, noti per successi come “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”, comprendeva, oltre a Frehley, il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss. I membri della band interpretavano personaggi ispirati ai fumetti: Frehley era noto come “Space Ace” o “The Spaceman”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

