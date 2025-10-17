È morto Ace Frehley il fondatore del gruppo rock dei Kiss aveva 74 anni
Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore del leggendario gruppo rock dei Kiss è morto a 74 anni. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportano media americani, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un’emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio Ace Frehley, il fondatore dei Kiss. La formazione originale dei Kiss, noti per successi come “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”, comprendeva, oltre a Frehley, il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss. I membri della band interpretavano personaggi ispirati ai fumetti: Frehley era noto come “Space Ace” o “The Spaceman”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
È morto Ace Frehley, fondatore e chitarrista dei Kiss. Aveva 74 anni. Il suo nome della Rock and Roll Hall of Fame - X Vai su X
E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss - Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. altarimini.it scrive
È morto Ace Frehley, fondatore dei Kiss e icona della chitarra rock - Muore a 74 anni Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss: si è spento a Morristown in seguito a una recente caduta. Scrive pupia.tv
Ace Frehley dei Kiss morto a 74 anni dopo una caduta a casa, "The Spaceman" era il chitarrista della band - È morto Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss: aveva 74 anni. virgilio.it scrive