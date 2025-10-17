È morto Ace Frehley il fondatore del gruppo rock dei Kiss aveva 74 anni

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore del leggendario gruppo rock dei Kiss è morto a 74 anni. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportano media americani, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver subito un’emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio Ace Frehley, il fondatore dei Kiss. La formazione originale dei Kiss, noti per successi come “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”, comprendeva, oltre a Frehley, il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss. I membri della band interpretavano personaggi ispirati ai fumetti: Frehley era noto come “Space Ace” o “The Spaceman”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 morto ace frehley il fondatore del gruppo rock dei kiss aveva 74 anni

© Metropolitanmagazine.it - È morto Ace Frehley, il fondatore del gruppo rock dei Kiss aveva 74 anni

News recenti che potrebbero piacerti

200 morto ace frehleyMorto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss - Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. altarimini.it scrive

200 morto ace frehley&#200; morto Ace Frehley, fondatore dei Kiss e icona della chitarra rock - Muore a 74 anni Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss: si è spento a Morristown in seguito a una recente caduta. Scrive pupia.tv

200 morto ace frehleyAce Frehley dei Kiss morto a 74 anni dopo una caduta a casa, "The Spaceman" era il chitarrista della band - &#200; morto Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss: aveva 74 anni. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Ace Frehley