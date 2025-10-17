È morto Ace Frehley chitarrista solista e membro fondatore della band Kiss La famiglia | Siamo distrutti ricorderemo la sua risata e la gentilezza

Muore a 74 anni Ace Frehley, il chitarrista solista e membro fondatore della glam rock band Kiss, che incantava il pubblico con il suo trucco elaborato e la sua chitarra piena di fumo. L’agente di Frehley afferma che “è morto serenamente giovedì circondato dai familiari a Morristown, nel New Jersey, in seguito a una recente caduta”. I familiari affermano in una dichiarazione di essere “completamente devastati e addolorati”, ma che conserveranno gelosamente la sua risata e celebreranno la gentilezza che ha donato agli altri. I Kiss, i cui successi includevano “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”, erano noti per gli spettacoli teatrali, con fuoco e sangue finto che uscivano dalle bocche dei membri della band vestiti con giubbotti antiproiettile, stivali con plateau, parrucche e la loro caratteristica pittura facciale in bianco e nero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore della band Kiss. La famiglia: “Siamo distrutti, ricorderemo la sua risata e la gentilezza”

