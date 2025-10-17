È morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss

Il mondo della musica rock piange Paul Daniel “Ace” Frehley. Co-fondatore e primo chitarrista solista dei Kiss, è morto a 74 anni nella sua casa del New Jersey per le conseguenze di una caduta risalente allo scorso settembre. «Siamo devastati e addolorati», hanno dichiarato i familiari in una breve nota sui social dell’artista. «Conserviamo gelosamente i suoi ricordi più belli e le sue risate e celebriamo la gentilezza che ha donato agli altri. Il suo ricordo continuerà a vivere per sempre». Commossi anche i compagni di band Paul Stanley e Gene Simmons: «È stato un soldato del rock insostituibile per dare vita ad alcuni dei capitoli più formativi della band. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss

Altre letture consigliate

È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 76 anni - X Vai su X

E' morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - All'età di 74 anni è venuto a mancare Ace Frehley, chitarrista tra i fondatori dei Kiss; la famiglia ha dato l'annuncio: 'Siamo del tutto devastati' ... it.blastingnews.com scrive

È morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva per un’emorragia cerebrale in seguito a ... Da fanpage.it

Morto Ace Frehley, storico chitarrista e fondatore dei Kiss: aveva 74 anni. La leggenda tra trucco e linguacce - Il ricordo dei Kiss: «È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss» ... Riporta open.online