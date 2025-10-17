È morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss | aveva 74 anni

È morto Ace Frehley, chitarrista solista e fondatore dei Kiss. Aveva 74 anni. A riportarlo i media americani. Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva per un'emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Lo riporta ilpost.it