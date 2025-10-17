È morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss | aveva 74 anni

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Ace Frehley, chitarrista solista e fondatore dei Kiss. Aveva 74 anni. A riportarlo i  media americani. Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva per un'emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

