È morta e Antonella Clerici non ha detto nulla Scoppia il caso dopo la puntata di È sempre mezzogiorno la notizia del lutto

Thesocialpost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’assenza che non è passata inosservata tra i telespettatori di È sempre mezzogiorno. Nella puntata del 17 ottobre, il pubblico ha notato che Fulvio Marino non era presente e si è chiesto il motivo per cui Antonella Clerici non avesse accennato al suo recente lutto. In realtà, al suo posto c’era il pizzaiolo Vincenzo Capuano, arrivato da Napoli con una nuova ricetta: la sua pizza porta fortuna, protagonista della giornata in cucina su Rai 1. Poche ore prima, però, Fulvio Marino aveva condiviso sui social un messaggio toccante per la scomparsa della sua amata nonna, ricordandola con parole piene di affetto: “A cent’anni ci sei arrivata e lo hai fatto alla grande. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

200 morta e antonella clerici non ha detto nulla scoppia il caso dopo la puntata di 200 sempre mezzogiorno la notizia del lutto

© Thesocialpost.it - “È morta e Antonella Clerici non ha detto nulla”. Scoppia il caso dopo la puntata di È sempre mezzogiorno, la notizia del lutto

Approfondisci con queste news

Antonella Clerici: «A Gaza un massacro, rimanere inerti vuole dire non avere umanità» - Ha esordito così Antonella Clerici nella puntata di oggi di "&#200; sempre mezzogiorno". Da ilgazzettino.it

Antonella Clerici su Gaza a “&#200; sempre mezzogiorno”: «Impossibile restare indifferenti al massacro» - A È sempre mezzogiorno ha citato le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme: «Se chiudi gli occhi su ciò che accade, ... iodonna.it scrive

Antonella Clerici, il messaggio in tv: «A Gaza un massacro, rimanere inerti vuol dire non avere umanità» - Ha esordito così Antonella Clerici nella puntata di oggi di "&#200; sempre mezzogiorno". Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta Antonella Clerici