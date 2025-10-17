E' matto che faccio? | l' ultimo messaggio di Pamela all' ex su Soncin

"Teso. Ho paura". Comincia così l'ultimo messaggio di Pamela Genini, inviato all'ex fidanzato, con cui era rimasta in buoni rapporti, che lei chiama "teso", cioè tesoro. Una disperata richiesta d'aiuto. Sono le 21.35 di martedì scorso. Pamela morirà dopo pochi minuti, uccisa dalle coltellate del compagno, Gianluca Soncin, entrato nell'appartamento con una copia delle chiavi fatta di nascosto e un coltello da caccia in mano. "E' entrato. Ora in casa", scrive la modella 29enne. "Non so che fare, chiama polizia", aggiunge con lucidità. L'ex capisce che la situazione è grave e chiede conferma dell'indirizzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "E' matto, che faccio?": l'ultimo messaggio di Pamela all'ex su Soncin

