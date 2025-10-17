È la Gran Bretagna a orchestrare gli attacchi contro la Russia Così Bortnikov accusa Londra

Il Regno Unito sarebbe il regista occulto dietro attacchi, sabotaggi e operazioni di disinformazione contro la Federazione Russa. È la nuova linea lanciata dal direttore dell’Fsb Alexander Bortnikov, considerato da molti uno dei potenziali successori di Vladimir Putin, che nel corso di un incontro a Samarcanda con i capi dei servizi di sicurezza dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) ha accusato Londra di “partecipazione diretta” alle operazioni militari ucraine. A riportarlo è Pravda, quotidiano di riferimento della comunicazione filogovernativa russa. Secondo quanto dichiarato da Bortnikov, le forze speciali britanniche del Sas avrebbero preso parte “a combattimenti contro la Russia”, mentre l’MI6 sarebbe “coinvolto nella pianificazione e supervisione” di attacchi contro infrastrutture energetiche strategiche come il gasdotto TurkStream e il consorzio petrolifero del Caspio. 🔗 Leggi su Formiche.net

