Una vacanza da sogno trasformata in tragedia. Gabriele Camerati, 50 anni, ha perso la vita durante il suo viaggio di nozze a Venezia insieme al marito Sebastiano. Quella che doveva essere una parentesi di felicità e rinascita si è spezzata improvvisamente tra i canali della città lagunare. I due si erano sposati tre mesi fa a Torino, coronando il loro amore con una grande festa nel paese natale di Gabriele, Montorio al Vomano, dove amici e familiari avevano celebrato la loro unione con gioia e commozione. Secondo quanto riportato da Il Centro, Gabriele sarebbe stato colpito da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È ingiusto”. Gabriele muore in viaggio di nozze a Venezia