È ingiusto Gabriele muore in viaggio di nozze a Venezia | la tragedia a 50 anni
Tragedia in viaggio di nozze. Una vita piena di sogni e passioni si è spezzata all’improvviso per Gabriele Camerati, 50 anni, morto durante un soggiorno a Venezia con il marito Sebastiano. La coppia stava trascorrendo una vacanza che doveva essere il simbolo di un nuovo inizio dopo il matrimonio civile celebrato tre mesi fa a Torino, la città dove vivevano. L’unione era stata coronata poi da una grande festa a Montorio al Vomano, il paese natale di Gabriele, dove amici e familiari avevano celebrato la loro felicità. Come riporta il quotidiano “Il Centro”, Gabriele sarebbe morto a causa di un malore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
