È ingiusto | Gabriele muore in viaggio di nozze a Venezia Il grande passo e poi la tragedia

Gabriele ha perso la vita durante un viaggio di nozze a Venezia. L’uomo si trovava nella città lagunare per la luna di miele, dopo aver celebrato il loro matrimonio civile tre mesi prima a Torino. La coppia aveva poi festeggiato l’unione insieme a parenti e amici nel paese natale di Gabriele, in Abruzzo. Leggi anche: Eventi estremi e nubifragi: meteo, chi trema Gabriele Camerati muore improvvisamente durante la luna di miele a Venezia. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Centro”, Gabriele Camerati è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava tra i canali di Venezia. La notizia ha generato profonda commozione e incredulità a Montorio al Vomano, dove Gabriele era molto legato alle proprie radici e tornava regolarmente per visitare la madre Paola, il fratello Domenico e la cognata Livia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

