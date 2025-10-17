È Ferrara del Mudec il migliore direttore di sala del mondo
Il miglior direttore di sala del mondo, per quest’anno, parla italiano e lavora al Mudec di Milano. Si chiama Sebastien Ferrara e guida da dieci anni la sala del ristorante Enrico Bartolini, tre stelle Michelin. A decretarlo è stato Les Grandes Tables du Monde, l’associazione che riunisce l’élite della ristorazione mondiale, durante il congresso annuale appena concluso ad Atene. Ferrara, 37 anni, biellese di nascita e pugliese d’origine, ha ricevuto il titolo di “Miglior Direttore di Sala 2025” per la sua capacità di interpretare in chiave contemporanea un mestiere che vive di equilibrio: quello fra rigore tecnico e senso dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
