È colpevole La bomba dell' avvocato Taormina che rifiuta di difendere Sempio
La vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, si arricchisce di un nuovo capitolo. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, si trova ora senza un legale dopo la revoca del mandato al suo storico difensore, Massimo Lovati, noto per la lunga esperienza in casi di risonanza nazionale. La decisione, ufficializzata il 14 ottobre, è arrivata dopo settimane di tensioni e controversie: le frequenti apparizioni pubbliche di Lovati avevano infatti generato imbarazzo per il suo assistito, rendendo la collaborazione ormai insostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
