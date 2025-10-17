È collassata la diga di Forte Buso | test riuscito L' avviso ha raggiunto 250mila cittadini

Trentotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TEST TEST – Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-Alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceveresti in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it – TEST TEST”.È questo il messaggio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

