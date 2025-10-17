E-Bike Cross e Talaria days | a Gorla un weekend dedicato alle due ruote

Sul crossodromo di Gorla il 19 ottobre 2025 si terranno le competizioni del campionato Fmi E-bike Cross. preceduta sabato 18 dal Talaria days con le piccole e-bike e moto elettriche che in gran parte animano questa disciplina emergente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Bike Cross e Talaria days: a Gorla un weekend dedicato alle due ruote

