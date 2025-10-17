E anche stavolta il governo non ha approvato una tassa sugli extraprofitti delle banche

Alla fine anche stavolta, non ci sarà nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche. Nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato la manovra, il ministro Giorgetti ha chiarito in cosa consisterà il contributo richiesto: aumento del 2% dell'Irap, rinvio delle Dta fino al 2027 e un'imposta ridotta al 27,5%, anziché al 40%, per gli istituti che sceglieranno di svincolare gli utili maturati nel 2023 e messi a riserva. 🔗 Leggi su Fanpage.it