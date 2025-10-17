E anche stavolta il governo non ha approvato una tassa sugli extraprofitti delle banche
Alla fine anche stavolta, non ci sarà nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche. Nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato la manovra, il ministro Giorgetti ha chiarito in cosa consisterà il contributo richiesto: aumento del 2% dell'Irap, rinvio delle Dta fino al 2027 e un'imposta ridotta al 27,5%, anziché al 40%, per gli istituti che sceglieranno di svincolare gli utili maturati nel 2023 e messi a riserva.
Rottamazione quinquies: Salvini insiste, Giorgetti frena. Il governo Meloni si spacca (di nuovo) Siamo alla quinta rottamazione delle cartelle esattoriali. Un déjà vu fiscale che torna puntuale nella manovra, ma stavolta con un retrogusto amaro: il braccio di ferro
Il #Senato ha respinto, per la settima volta, una proposta di legge di riaprire il governo. Stavolta è toccato al pacchetto democratico essere affondato dai repubblicani.
In Spagna il governo ha approvato l'embargo «totale» sulle armi a Israele - Il governo spagnolo ha approvato l'embargo «totale» sulle armi a Israele per fermare il «genocidio a Gaza».