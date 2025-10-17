Dwayne Johnson e Benny Safdie di nuovo insieme per Lizard Music

A seguito di una situazione competitiva, United Artists di Amazon MGM Studios e Scott Stuber hanno acquisito Lizard Music, un pacchetto con Dwayne Johnson come protagonista e Benny Safdie come regista. Safdie scriverà anche la sceneggiatura, basata sul romanzo di Daniel Pinkwater. Deadline ha dato per primo la notizia che il pacchetto sarebbe stato messo sul mercato dopo che il film di Safdie e Johnson, The Smashing Machine, prodotto da A24, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il film ha fatto vincere a Safdie il premio come miglior regista a Venezia e ha fatto guadagnare a Johnson le migliori recensioni della sua carriera per la sua interpretazione del lottatore UFC Mark Kerr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it