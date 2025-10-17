Durigon | Salario minimo per legge a 9 euro è imposizione al basso la svilisce contrattazione

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott. (AdnkronosLabitalia) - "Il salario minimo per legge a 9 euro non va bene perché sono un imposizione al basso verso una possibile trattativa. Questa demagogia del salario minimo è un boomerang incredibile in Italia, non possiamo massacrare la contrattazione con un limite di legge. Quello che vogliamo ancora fare è potenziare la contrattazione collettiva, dare forza a una gamba fondamentale. E incentivare i rinnovi contrattuali". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo alla tavola rotonda 'Il benessere del lavoratore: dalla questione salariale alla sicurezza nei luoghi di lavoro' in corso a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

