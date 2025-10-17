La Procura generale di Bologna ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nel processo d’appello a carico di Giampaolo Amato, il 66enne ex medico della Virtus pallacanestro e oculista che esattamente un anno fa è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise bolognese per gli omicidi della suocera Giulia Tateo e della moglie Isabella Linsalata, decedute a distanza di 22 giorni l’una dall’altra nell’ottobre del 2021. Le due donne, secondo la tesi accusatoria sposata dai giudici di primo grado, sarebbero state avvelenate da Amato, che è in carcere dall’8 aprile 2023, con un mix di farmaci: Sevoflurano, un anestetico, e Midazolam, una benzodiazepina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio, l’appello. Chiesta la conferma dell’ergastolo per Amato: "Voleva liberarsi di loro"