Due Passi in Vigna | alla scoperta dei vini sostenibili a Mercato Centrale Roma
Sabato 25 ottobre dalle ore 17.00 alle 22.00 presso il Mercato Centrale Roma (via Giovanni Giolitti, 36) si terrà una nuova edizione dell’evento Due Passi in Vigna in collaborazione con Vinario 4.Un evento di degustazione a banchi che coinvolgerà il primo e il secondo piano del Mercato in cui. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
I passi tra i filari, le mani che colgono... Non è solo il tempo della vendemmia, è il momento in cui la terra si affida e l’uomo risponde con cura. L’Ora della Vigna è fatta di grappoli vivi e storie che fermentano piano. Contrada Scalecci - Noto (SR) info@canti - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta maxi discarica abusiva a Zibido: 50 bidoni di cibo scaduto a due passi dal laghetto - Zibido San Giacomo (Milano) – Una nuova maxi discarica abusiva è stata scoperta nei giorni scorsi dalle Guardie ecologiche volontarie della Città metropolitana di Milano nei pressi di un laghetto ... Scrive ilgiorno.it