Due nuovi sfondi animati spuntano con l’ultimo firmware della One UI 8.5

17 ott 2025

L'ultimo firmware della One UI 8.5 trapelato in queste ore svela due nuovi sfondi animati in arrivo sui Samsung: scopriamoli insieme. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

