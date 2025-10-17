Due mozioni per la Palestina La maggioranza si divide Difendere Lucca con le opposizioni
Sul processo di pace in Palestina si spacca la maggioranza in consiglio comunale: nell’ultima seduta, infatti, le due mozioni presentate dalle opposizioni, nelle quali veniva chiesto, tra gli altri, la condanna di tutte le violenze contro civili israeliani e palestinesi; un impegno del governo italiano e delle istituzioni europee per un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi, l’apertura di corridoi umanitari e aiuti alla popolazione di Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina, hanno trovato un parziale consenso nel centrodestra. A votare infatti a favore di una delle due, mentre sull’altra si è astenuta, è stato il movimento di Difendere Lucca che in un post sul suo profilo Facebook ha spiegato le ragioni della scelta e criticando la strumentalizzazione politica in corso in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
