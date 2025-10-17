Due giorni al big match Bucchi | Giocheremo a viso aperto senza tatticismi

Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di Ravenna: "Abbiamo lavorato bene in settimana, partite come quella di domenica si preparano da sole. Si affrontano le squadre che hanno fatto più punti, ci sarà una grande cornice di pubblico e dentro di noi c'è voglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Le ultime sugli infortunati in casa Milan Per il match di domenica contro la Fiorentina, il mister Massimiliano Allegri rischia di non avere a disposizione tre pedine fondamentali: Saelemaekers, Pulisic e Rabiot saranno valutati nei prossimi giorni per gli infortu - facebook.com Vai su Facebook

# - due giorni intensi di connessioni e nuove prospettive per il #TrasferimentoTecnologico in #LifeScience https://unime.it/notizie/perfetto-match-2025-due-giorni-intensi-di-connessioni-e-nuove-prospettive-il-trasferimento… - X Vai su X

Conte nei guai: due big saltano il big match con l’Inter - Antonio Conte nei guai in vista del big match della prossima settimana contro l'Inter: doppia tegola per il Napoli ... Da calciomercato.it

Napoli, disastro infortuni: altri due titolari KO e saltano 2 big match - Altri due titolari vanno KO per infortunio: ecco che cos'hanno Lobotka e Politano e quanti saranno i giorni di recupero ... Come scrive calciomercato.it

Roma, domani la squadra si allena poi due giorni di riposo: martedì la ripresa - Oggi e domani i giallorossi si alleneranno a Trigoria per preparare il big match contro i nerazzurri, poi due giorni di riposo. Secondo msn.com