Due giorni al big match Bucchi | Giocheremo a viso aperto senza tatticismi

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di Ravenna: "Abbiamo lavorato bene in settimana, partite come quella di domenica si preparano da sole. Si affrontano le squadre che hanno fatto più punti, ci sarà una grande cornice di pubblico e dentro di noi c'è voglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

