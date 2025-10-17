Due denunce e segnalati vari consumatori
Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo, che hanno sequestrato significativi quantitativi di droga, denunciato due persone e segnalato diversi consumatori. Nello specifico i militari dell’Arma di Monte Urano, a seguito di un servizio pianificato, hanno denunciato un magrebino di 25 anni del posto, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana suddivisa in dieci dosi e di uno di uno spinello contenente "erba". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
