Due defibrillatori donati alla Polizia Locale delle Terre d’Argine dall’associazione Chiara Cassano

Saranno a servizio della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, ma soprattutto delle comunità in cui opera, i due defibrillatori donati dall’associazione “Chiara Cassano” attraverso il progetto musicale di beneficenza CantaMO.I due defibrillatori sono stati acquistati grazie ai fondi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

