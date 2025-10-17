Due decessi da accertare nel carcere di Poggioreale

Tempo di lettura: 3 minuti Il ventisettenne Konte Allhaje, entrato in carcere nel mese di ottobre 2024, in data 30 settembre 2025 dal carcere di Poggioreale viene ricoverato all’Ospedale Cardarelli e poi trasferito al Cotugno, in data 3 ottobre, per una grave forma di Tubercolosi, morendovi in data 10 ottobre 2025. Il Magistrato ha predisposto l’autopsia per comprovare il motivo del decesso. Nella nottata di oggi, sempre a Poggioreale, un detenuto italiano di quarantuno anni è deceduto per cause ancora da accertare. La salma è stata trasferita, nell’obitorio del Secondo Policlinico di Napoli, per l’autopsia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due decessi da accertare nel carcere di Poggioreale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un perito è incaricato di accertare il nesso fra tre decessi e la lentezza della Asl. Per Messina Denaro invece il servizio fu efficiente - facebook.com Vai su Facebook

Da oggi nessuno entra nel carcere di San Vittore. Ne’ detenuti ne’ avvocati. Si parla di decessi da accertare. #carceri #sanvittore #milano - X Vai su X

Due detenuti morti in 12 ore: cosa sta succedendo nel carcere di San Vittore - È giallo sulla morte di due detenuti del carcere di San Vittore: i decessi sono avvenuti molto vicini temporalmente e nei giorni precedenti si erano verificati due malori. Scrive dire.it

Morti due detenuti a San Vittore: l'ipotesi della droga - Due detenuti sono morti nel carcere di San Vittore, a Milano, nelle ultime ore. Riporta milanotoday.it

Due morti in 12 ore nel carcere di San Vittore, accertamenti in carcere - Sono in corso accertamenti nel carcere di San Vittore per la morte nel giro di 12 ore di due detenuti e il malore che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi ... Da msn.com