Due bombe distruggono le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia | Potevano uccidere lei era appena passata di lì

Paura e sconcerto nella notte a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove due potenti esplosioni hanno distrutto completamente le automobili di Sigfrido Ranucci, giornalista e volto storico della trasmissione d’inchiesta Report, e quella di sua figlia. Le due vetture, parcheggiate davanti all’abitazione della famiglia, sono state investite dalle fiamme dopo lo scoppio di due ordigni. Il boato è stato avvertito a grande distanza, svegliando l’intero quartiere. L’allarme e l’intervento dei soccorsi. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno domato le fiamme e avviato i rilievi tecnici. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Due bombe distruggono le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia: “Potevano uccidere, lei era appena passata di lì”

