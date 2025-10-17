DUE BOMBE CONTRO SIGFRIDO RANUCCI | POTEVANO UCCIDERE MIA FIGLIA APPENA PASSATA

Due bombe distruggono le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia. Il giornalista: “Potevano uccidere, lei era appena passata di lì”. L’esplosione nella notte a Pomezia. L’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono state completamente distrutte e avvolte dalle fiamme per lo scoppio di due bombe a Pomezia. Ne dà notizia lo stesso giornalista sui social: “Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Potevano uccidere, mia figlia era appena passata di lì”. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DUE BOMBE CONTRO SIGFRIDO RANUCCI: “POTEVANO UCCIDERE, MIA FIGLIA APPENA PASSATA”

