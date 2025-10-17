Due banche Usa travolte dai crediti inesigibili Crollano le Borse europee

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una metà seduta in altalena per i principali mercati azionari europei. A Milano l'indice Mib è arrivato a perdere oltre il 2%. Male anche Londra dove il FTSE 100 ha perso l'1,5%, il Dax tedesco il 2%, l'Ibex spagnolo lo 0,8% e il Cac 40 francese l'1,5%. Nell'ultimo periodo, però, le Borse europee hanno limato le perdite, riuscendo a recuperare terreno. Le perdite registrate in Europa fanno seguito a quelle di Wall Street avvenute ieri. Come un effetto domino della chiusura negativa dei mercati americani ne hanno risentito anche quelli asiatici. Il Nikkei giapponese ha chiuso in calo dell'1,6% mentre l'Hang Seng di Hong Kong ha perso il 2%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

due banche usa travolte dai crediti inesigibili crollano le borse europee

© Iltempo.it - Due banche Usa travolte dai crediti inesigibili. Crollano le Borse europee

Leggi anche questi approfondimenti

due banche usa travolteDue banche Usa travolte dai crediti inesigibili. Crollano le Borse europee - Una metà seduta in altalena per i principali mercati azionari europei. iltempo.it scrive

due banche usa travolteI problemi delle banche regionali Usa pesano sul dollaro - Il biglietto verde si è indebolito in un contesto di avversione al rischio dopo che le dichiarazioni di due banche ... Secondo milanofinanza.it

due banche usa travolteWall Street, crollano le banche regionali Usa fra bad loans e frodi nel settore auto. Rischio contagio su azioni, bond, Etf. E sull’Europa - Crollano le banche regionali Usa di oltre il 13% dopo nuovi casi di prestiti deteriorati e frodi nel credito auto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Banche Usa Travolte