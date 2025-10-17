Una metà seduta in altalena per i principali mercati azionari europei. A Milano l'indice Mib è arrivato a perdere oltre il 2%. Male anche Londra dove il FTSE 100 ha perso l'1,5%, il Dax tedesco il 2%, l'Ibex spagnolo lo 0,8% e il Cac 40 francese l'1,5%. Nell'ultimo periodo, però, le Borse europee hanno limato le perdite, riuscendo a recuperare terreno. Le perdite registrate in Europa fanno seguito a quelle di Wall Street avvenute ieri. Come un effetto domino della chiusura negativa dei mercati americani ne hanno risentito anche quelli asiatici. Il Nikkei giapponese ha chiuso in calo dell'1,6% mentre l'Hang Seng di Hong Kong ha perso il 2%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Due banche Usa travolte dai crediti inesigibili. Crollano le Borse europee