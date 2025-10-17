Due bambini si sentono male a scuola nel Milanese ricoverati in ospedale | chiuso l'edificio ipotesi fuga di gas

La scuola primaria di Gaggiano (Milano) è stata evacuata verso le 12.30 di oggi, venerdì 17 ottobre, con il timore che ci fosse una fuga di gas. Due bambini infatti, hanno accusato malori in mattinata. I vigili del fuoco, contattati da Fanpage.it, hanno ricostruito la vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

