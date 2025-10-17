Bergamo. Per sempre scolpita nella storia della città. Nella sera del 118º compleanno della Dea, è stata svelata la statua gigante di marmo che immortala l’Europa League conquistata il 22 maggio 2024 a Dublino. Due metri e mezzo di altezza e un metro di diametro, il peso di oltre 4 tonnellate, lavorata da Nicola Trapattoni di Marmi Trapattoni, con i basamenti di Cristoforo Giorgi, è stata posizionata all’ingresso del parcheggio della Curva Sud. A togliere la copertura rigorosamente nerazzurra che la nascondeva dal pomeriggio le mani di Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato, insieme ai giocatori De Roon, Pasalic, Djimsiti, Kolasinac e Rossi e la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dublino per sempre scolpita nella storia della città: svelata l’Europa League gigante