Droga in carcere con doppi fondi nei pacchi di alimenti | scovati quattordici panetti

Lecceprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un’operazione congiunta tra la guardia di finanza di Lecce e la polizia penitenziaria ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata a finire all’interno della casa circondariale di Borgo San Nicola. L’intervento, focalizzato sul contrasto al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Droga in carcere con doppi fondi nei pacchi di alimenti: scovati 14 panetti - Due detenuti indagati, ma sono molte le domande aperte in seguito a questa scoperta, per modalità di consegna e altri aspetti. Si legge su lecceprima.it

droga carcere doppi fondiDroga nascosta in “doppi fondi”. Ingente sequestro all’interno del carcere di Lecce - sequestrata droga nel carcere di Lecce, determinante apporto del cane antidroga della Guardia di Finanza “Goran” ... Segnala ilmetropolitano.it

droga carcere doppi fondiI controlli nelle aree di smistamento, anche grazie al cane antidroga Goran, hanno permesso il rinvenimento di ingenti quantità di droga - I controlli nelle aree di smistamento, anche grazie al cane antidroga Goran, hanno permesso il rinvenimento di ingenti quantità di droga ... Lo riporta leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Carcere Doppi Fondi