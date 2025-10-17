Drammatico incidente a Cernobbio | anziano trascinato e ucciso dalla sua auto

Cernobbio (Como), 17 ottobre 2025 – E' stato probabilmente trascinato dalla sua auto in movimento, che si è ribaltata cadendo nella strada sottostante, e lo ha u cciso. La vittima dell'incidente avvenuto oggi verso le 16.30 in via Privata Vismara a Cernobbio, è un uomo di 87 anni, ma la dinamica dell'incidente appare ancora poco chiara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, assieme al 118, il cui medico ha immediatamente accertato il decesso del pensionato. Rimane però complicato da ricostruire come sia avvenuto l'incidente: l'ipotesi è che l'auto, che si è messa in movimento non si sa come e nemmeno per quale motivo, abbia trascinato l'uomo classe 1938, cadendo poi nella strada sottostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

