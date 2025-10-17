Dramma in Giappone ex arbitro della Marigold ucciso da un orso
L’ex arbitro giapponese Katsumi Sasazaki è stato ritrovato morto dopo essere stato aggredito da un orso durante il lavoro presso una struttura termale. Il 60enne stava pulendo una vasca esterna nella località di Kitakami quando è avvenuto l’attacco. La polizia ha scoperto tracce di sangue e pelo di animale nel luogo dell’incidente, insieme a oggetti personali di Sasazaki: attrezzi per la pulizia sparsi, occhiali e pantofole. Una squadra di ricerca ha successivamente individuato il corpo ritenuto appartenere a Sasazaki in un’area boschiva vicina alla vasca. Le autorità hanno abbattuto l’orso nero asiatico maschio responsabile dell’aggressione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
"DRAMMA" NAZIONALE per la stampa cilena: una "Roja" indegna di quei colori, umiliata dalle nazionali più insulse del mondo del calcio giovanile. Il Cile di Perez riesce a chiudere fuori con avversarie come Giappone, Egitto e Nuova Zelanda... - facebook.com Vai su Facebook