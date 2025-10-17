Dramma in Costa d' Amalfi trovato morto pizzaiolo di un albergo | si indaga
Dramma a Ravello dove, questa mattina, è stato trovato il corpo senza vita di Fabio Celella, un pizzaiolo originario della provincia di Benevento in servizio presso il noto Hotel Caruso. Di lui si erano perse le tracce due giorni fa. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari.Il drammaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Pillirina – Plemmirio Un angolo di costa che racconta storie antiche, dove il mare turchese accarezza grotte, falesie e piccole calette di sabbia dorata. La leggenda narra che qui si consumò il dramma d’amore di una giovane donna, la “Pillirina”, che scelse - facebook.com Vai su Facebook
Costa d'Amalfi-Gravina 0-2: costieri retrocessi in Eccellenza - La squadra del presidente Nicola Savino cede il passo in casa al Gravina e accumula uno svantaggio ormai incolmabile. Lo riporta ilmattino.it
Angri-Costa d'Amalfi 3-1: i due club salutano la D - stadio che le due squadre hanno condiviso nella stagione sportiva appena conclusa - ilmattino.it scrive
Alla scoperta della Costa d'Amalfi nel migliore stile VIP - Tra le miriadi di meraviglie dell'Italia c'è questo famoso angolo di paradiso sul Golfo di Salerno nella regione della Campania, a sud della penisola. Riporta adnkronos.com