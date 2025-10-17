Dramma in Costa d' Amalfi trovato morto pizzaiolo di un albergo | si indaga

Dramma a Ravello dove, questa mattina, è stato trovato il corpo senza vita di Fabio Celella, un pizzaiolo originario della provincia di Benevento in servizio presso il noto Hotel Caruso. Di lui si erano perse le tracce due giorni fa. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari.Il drammaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it