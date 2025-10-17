Dramma della solitudine a Pedara | trovato in casa il corpo mummificato di un anziano scomparso da anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta shock nel Catanese. CATANIA, 17 ottobre 2025. Un uomo di 87 anni è stato trovato mummificato nella propria abitazione a Pedara, in provincia di Catania. L’anziano, di cui non si avevano più notizie da diversi anni, viveva da solo in una palazzina di tre piani. La segnalazione dell’amministratore di condominio. La macabra scoperta è avvenuta dopo l’intervento dell’ amministratore del condominio, che doveva notificare un documento all’uomo. Non riuscendo a contattarlo, ha deciso di informare il fratello dell’87enne. Tuttavia, i rapporti tra i due si erano interrotti da tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
DRAMMA DELLA SOLITUDINE I Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella sua abitazione ad Altomonte, mentre la compagna 45enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza. - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere mummificato di anziano trovato in un appartamento a Pedara - Ad allertare carabinieri e vigili del fuoco l'amministratore del condominio dove l'86enne risiedeva ... Segnala rainews.it
Dramma della solitudine nel Catanese: 86enne trovato morto in casa, non si avevano sue notizie da tre anni - Nel centro in provincia di Catania, è stato ritrovato senza vita un uomo di 86 anni. Si legge su msn.com
Tragedia della solitudine, trovato mummificato il corpo di un 87enne - CATANIA – Il corpo mummificato di un 87enne, di cui non si avevano notizie da anni, è stato trovato nella sua abitazione di Pedara, nel Catanese. livesicilia.it scrive