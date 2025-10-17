ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta shock nel Catanese. CATANIA, 17 ottobre 2025. Un uomo di 87 anni è stato trovato mummificato nella propria abitazione a Pedara, in provincia di Catania. L’anziano, di cui non si avevano più notizie da diversi anni, viveva da solo in una palazzina di tre piani. La segnalazione dell’amministratore di condominio. La macabra scoperta è avvenuta dopo l’intervento dell’ amministratore del condominio, che doveva notificare un documento all’uomo. Non riuscendo a contattarlo, ha deciso di informare il fratello dell’87enne. Tuttavia, i rapporti tra i due si erano interrotti da tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma della solitudine a Pedara: trovato in casa il corpo mummificato di un anziano scomparso da anni