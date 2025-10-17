Dragaggio del canale del porto di Rimini | via libera alla progettazione i lavori entro l' estate
La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per il dragaggio del porto canale di Rimini, un intervento da 100mila euro interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. I lavori inseriti nel progetto saranno necessari per il continuo apporto di materiali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
