Dragaggio del canale del porto di Rimini | via libera alla progettazione i lavori entro l' estate

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per il dragaggio del porto canale di Rimini, un intervento da 100mila euro interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. I lavori inseriti nel progetto saranno necessari per il continuo apporto di materiali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

dragaggio canale porto riminiRimini, 100.000 euro dalla Regione per la messa in sicurezza del porto canale - La Giunta Comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il dragaggio del porto canale di Rimini, un intervento da 100mila euro interamente finanziato dalla Regione ... Secondo altarimini.it

dragaggio canale porto riminiUn finanziamento da 100mila euro per il dragaggio del porto canale di Rimini - La Giunta Comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il dragaggio del porto canale di Rimini, un intervento da 100mila euro interamente finanziato dalla Regione E ... Si legge su msn.com

Dragaggio del porto: divieto di balneazone - I cartelli compariranno domani mattina sulla spiaggia a ridosso del porto di Riccione. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dragaggio Canale Porto Rimini