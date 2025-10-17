Doveva stare in carcere e invece era al mare ternano arrestato a Tarquinia

Nella serata dello scorso 15 ottobre personale della polizia di Stato della questura di Viterbo ha arrestato un 46enne pregiudicato originario della provincia di Terni sulla scorta di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2023 dall’ufficio esecuzioni penali della procura della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La formazione obbligatoria e di qualità deve stare al passo con le rivoluzioni tecnologiche, in particolare con l'intelligenza artificiale, che il mondo del lavoro sta affrontando. Deve essere un percorso continuo che accompagni i lavoratori lungo tutto il corso dell - facebook.com Vai su Facebook

Esce con la moglie ma doveva stare in carcere, arrestato dalla polizia locale: «Era ricercato da due anni, ci ha dato il nome del fratello» - Attraverso i controlli delle varie banche dati, gli agenti sono risaliti alla sua identità e lo hanno arresto per evasione e false generalità Un uomo di 37 anni ricercato dal settembre del 2023, è ... leggo.it scrive

Estorsione nel carcere di Monza, condannati due ex detenuti: “Hanno preso di mira una persona debole” - Avevano costretto un 25enne a comprare generi alimentari, sigarette e altri beni per quasi 900 euro e a consegnarli a loro ... Scrive msn.com