Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Spagna 2025 | orari prove libere programma streaming
Dopo undici tappe in meno di otto mesi, si chiude questo weekend il Mondiale Superbike 2025 a Jerez de la Frontera con il dodicesimo e ultimo appuntamento della stagione. Il Gran Premio di Spagna sarà decisivo per l’assegnazione del titolo, con Toprak Razgatlioglu che si presenta al round conclusivo del campionato da leader della generale con un vantaggio di 39 punti su Nicolò Bulega. Il turco della BMW è ormai ad un passo dal terzo sigillo iridato della carriera, il secondo consecutivo da quando è passato dalla Yamaha alla casa tedesca, dopo aver vinto 15 delle ultime 18 gare disputate mettendo in fila peraltro una sequenza di 24 podi consecutivi (a -1 dal record di Colin Edwards). 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Abbiamo un weekend carico di motorsport all'orizzonte! La F1 correrà infatti negli Stati Uniti per il GP di Austin, mentre la MotoGP fa tappa a Philip Island per il GP di Australia, e la Superbike arriva a Jerez, Spagna. Sul nostro sito trovate tutti gli orari TV per ved - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari prove libere, programma, streaming - Dopo undici tappe in meno di otto mesi, si chiude questo weekend il Mondiale Superbike 2025 a Jerez de la Frontera con il dodicesimo e ultimo appuntamento ... Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari 11 ottobre, programma, streaming - Oggi, sabato 11 ottobre, seconda giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Da oasport.it
Superbike a Estoril: calendario, orari e guida tv - Penultimo round della stagione, si scende in pista a Estoril dove riprende la sfida tra Razgatlioglu e Bulega, BMW contro Ducati. Scrive sport.sky.it