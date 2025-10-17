Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Spagna 2025 | orari prove libere programma streaming

Dopo undici tappe in meno di otto mesi, si chiude questo weekend il Mondiale Superbike 2025 a Jerez de la Frontera con il dodicesimo e ultimo appuntamento della stagione. Il Gran Premio di Spagna sarà decisivo per l’assegnazione del titolo, con Toprak Razgatlioglu che si presenta al round conclusivo del campionato da leader della generale con un vantaggio di 39 punti su Nicolò Bulega. Il turco della BMW è ormai ad un passo dal terzo sigillo iridato della carriera, il secondo consecutivo da quando è passato dalla Yamaha alla casa tedesca, dopo aver vinto 15 delle ultime 18 gare disputate mettendo in fila peraltro una sequenza di 24 podi consecutivi (a -1 dal record di Colin Edwards). 🔗 Leggi su Oasport.it

