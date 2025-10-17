Dove vedere in tv la Serie A di calcio | calendario partite 18-19 ottobre orari programma DAZN e Sky streaming

Dopo due settimane di pausa, riservate alle gare delle nazionali per le qualificazioni verso i Mondiali 2026, l a Serie A 2025-2026 di calcio è pronta a tornare mandando in scena la 7a giornata del girone d’andata. Da sabato 18 ottobre a lunedì 20 ottobre: apertura con Lecce-Sassuolo, al Via del Mare alle ore 15.00, e chiusura con Cremonese-Udinese, allo Zini alle ore 20.45, nel mezzo tante sfide interessantissime come Roma-Inter (sabato 18 alle ore 20.45), Como-Juventus (domenica 19 ottobre alle ore 12.3o), Atalanta-Lazio (domenica 19 ottobre alle ore 18.00) e Milan-Fiorentina (domenica 19 ottobre alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

