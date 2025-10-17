Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Erler Galloway ATP Stoccolma 2025 | orario semifinale programma streaming
Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono avvicinarsi ulteriormente alla seconda qualificazione consecutiva per le ATP Finals di doppio e tornano in campo nella giornata di sabato 18 ottobre (primo match sul centrale alle ore 12.00) contro l’austriaco Alexander Erler e lo statunitense Robert Galloway in occasione della prima semifinale dell’ ATP 250 di Stoccolma 2025. La coppia azzurra occupa il settimo posto nella Race di specialità ed è quindi in una buona posizione nella volata conclusiva verso Torino, anche se il margine di sicurezza nei confronti della nona piazza (i primi degli esclusi) ammonta a 590 punti quando mancano ancora nelle prossime settimane un ATP 500 e soprattutto il Master 1000 di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it
