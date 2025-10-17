Dove eravamo rimasti?

Nel Mediterraneo nordoccidentale, uno studio rilanciato da El País segnala un crollo di oltre il 60 per cento nel contenuto di omega-3 nei pesci locali tra il 2000 e il 2023. A essere coinvolte sono specie cardine della dieta mediterranea come sardine, acciughe, sgombri e merluzzi, impoverite nella loro composizione lipidica da un lato dalla sovrapesca, dall’altro dal riscaldamento delle acque. Le specie tropicali che ne prendono il posto non compensano il deficit nutrizionale. Gli scienziati dell’ICM-CSIC avvertono che le conseguenze non sono solo ecologiche, ma anche sanitarie: meno omega-3 significa più rischi cardiovascolari e neurologici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Dove eravamo rimasti?

