Doppio vertice Nato-Ue | l’Europa si compatta sulla difesa comune

di Simone Sparano* Il doppio vertice di Bruxelles segna un passo decisivo nella costruzione della difesa comune europea. L’Unione Europea vara piani congiunti su droni, difesa aerea e cooperazione industriale, puntando sull’autonomia strategica, mentre dalla Nato arriva un segnale netto di rafforzamento della deterrenza. Ieri, nella capitale europea, si sono riuniti in parallelo i ministri della Difesa della Nato e quelli del Consiglio dell’Unione Europea in formato Esteri-Difesa: due vertici distinti ma strettamente collegati, uniti dall’obiettivo di consolidare la sicurezza del continente e sostenere l’Ucraina in un contesto internazionale sempre più instabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Laziostory | VIDEO, 13 ottobre 1985, #Lazio-#Triestina 2-1: doppio #Garlini nello scontro al vertice - X Vai su X

AMA Calabria al vertice: “Macbeth” in Prima Nazionale con Daniele Pecci e Laura Marinoni È il vertice della drammaturgia mondiale e un'opera che racchiude le mille sfaccettature del teatro: “Macbeth”, il capolavoro di William Shakespeare, sarà la Prima Nazi - facebook.com Vai su Facebook

Nato e Ue, due tavoli e un’unica direzione. Rafforzare la sicurezza europea - Nella capitale belga si sono svolte in parallelo la riunione dei ministri della Difesa della Nato e quella del Consiglio Ue ... Lo riporta formiche.net

Difesa, Nato e Ue litigano sul “muro di droni”. Ecco perché - Per Bruxelles l’iniziativa è parte di un progetto più ampio, l’Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), «progetto di punta sulla difesa volto a proteggere l’intera Unione Europea» che avrà una co ... Segnala ilsole24ore.com

Nato, Usa, Ue: l'asse pro Kiev si rafforza - Ieri la riunione dei ministri della Difesa della Nato, domani il vertice alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Scrive msn.com