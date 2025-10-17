Doppio appuntamento con Bellezza tra le righe a Casa Lajolo e Palazzo Conti di Bricherasio

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento di “Bellezza tra le righe”, la rassegna giunta alla sua sesta edizione, completamente rinnovata, per il 2025, nella formula: va infatti in scena in cinque dimore storiche del Piemonte in autunno.  Abbandona, dunque, la consueta cornice estiva per godere a pieno della magia dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

