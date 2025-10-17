Doppia tegola per il Milan | come stanno Pulisic e Rabiot

Il Milan esce malconcio dalla sosta per le nazionali, dovendo fare i conti con numerosi infortuni che rischiano di compromettere il buon inizio di campionato fin qui fatto registrare dall'undici allenato da Massimiliano Allegri: Christian Pulisic ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale, Adrien Rabiot al polpaccio, e per entrambi si parla almeno di un mese di stop. Una botta dura da incassare per i rossoneri, anche perché i due sono stati in assoluto tra i migliori di queste fasi iniziali del torneo. A rendere ancora più amara la vicenda, oltretutto, c'è il fatto che entrambi siano stati fatti scendere in campo dai rispettivi commissari tecnici pur non essendo in condizioni fisiche ideali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Doppia tegola per il Milan: come stanno Pulisic e Rabiot

