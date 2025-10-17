Dopo nove mesi di amore i due attori si sono separati Secondo il Daily Mail | La scintilla si è spenta ma sono rimasti in ottimi rapporti

D opo nove mesi di amore in stile Vacanze Romane in giro per il mondo, Tom Cruise e Ana de Armas hanno deciso di lasciarsi. Senza drammi né tensioni, la coppia ha deciso che era il momento di prendere strade diverse. Forse una decisione comune, senza rancore e presa con maturità. I due attori sono stati avvistati insieme più volte negli ultimi mesi, ma non avevano mai ufficialmente confermato la loro storia d’amore. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato al Daily Mail: « La scintilla si è spenta tra loro, ma amano ancora la reciproca compagnia e si sono comportati entrambi in modo molto adulto ». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo nove mesi di amore, i due attori si sono separati. Secondo il Daily Mail: «La scintilla si è spenta ma sono rimasti in ottimi rapporti»

Scopri altri approfondimenti

Andrea Misson muore a 21 anni dopo nove giorni di agonia: fatale l'incidente sul cantiere - facebook.com Vai su Facebook

Dopo oltre nove mesi, l’Ajoie potrà tornare a contare su Turkulainen contro l’Ambrì Piotta - https://heshootshescoores.com/dopo-oltre-nove-mesi-lajoie-potra-tornare-a-contare-su-turkulianen-contro-lambri-piotta/… #HCA #NationalLeague - X Vai su X

Tom Cruise e Ana de Armas si sono lasciati: finito l’amore dopo soli 9 mesi - Tom Cruise e Ana de Armas si sarebbero detti addio dopo una relazione durata circa nove mesi, secondo quanto riportato da The US Sun ... Lo riporta cinematographe.it

Tom Cruise torna single, finita la storia d'amore con Ana de Armas: «Si è spenta la scintilla» - La loro relazione era iniziata nel febbraio scorso e avevano passato l'estate insieme. Come scrive corriere.it

Ed eccoci qui, Tom Cruise e Ana De Armas si sono lasciati: dopo 9 mesi la storia d'amore è al capolinea - Dopo una relazione di nove mesi, che aveva fatto sognare i fan di Mission Impossible, facendo sperare in un lieto fine, i due attori si sono lasciati ... Lo riporta elle.com