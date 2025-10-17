Dopo Lovati i Sempio contattano Taormina ma lui rifiuta | Per me Andrea è colpevole

Dopo l'addio a Massimo Lovati, travolto dalle polemiche sorte successivamente all'intervista con Fabrizio Corona, i Sempio sono ancora alla ricerca di un avvocato a cui affidare la difesa di Andrea: tra i candidati anche Carlo Taormina, ma l'avvocato reso celebre dai casi di Ustica, di Marta Russo e di Cogne avrebbe respinto la proposta. Questa la ricostruzione fatta dalla trasmissione televisiva di La7 "IgnotoX", secondo la quale il professore avrebbe gentilmente rifiutato l'incarico: alla base di questa decisione ci sarebbe la sua posizione personale sul caso di Garlasco maturata dopo la riapertura delle indagini da parte della procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dopo Lovati i Sempio contattano Taormina, ma lui rifiuta:"Per me Andrea è colpevole"

